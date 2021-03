Lombardia, «nessun elemento per il passaggio in arancione»

MILANO (24 marzo 2021) - «Siamo in zona rossa fino a Pasqua, in questo momento abbiamo una stabilità dell’Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro, in zona arancione». Lo ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un’audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo. (ANSA).