Cottarelli: "Assurdo non ci sia obbligo di vaccinazione per i dipendenti sanitari"

CREMONA (24 marzo 2021): "Sulla base di una legge regionale, la Asl di Brindisi mette in ferie forzate 15 dipendenti che rifiutano il vaccino. Bene, ma è assurdo che non ci sia un obbligo di vaccinazione per i dipendenti sanitari. E serve una legge nazionale. Il virus non riconosce i confini regionali". Lo scrive su Twitter l'economista cremonese Carlo Cottarelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO