Draghi: "Pianificare riapertura scuole dopo Pasqua"

ROMA (24 marzo 2021) - Mario Draghi a tutto campo nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. In particolare il premier ha parlato della necessità di pianificare le aperture: dopo Pasqua la priorità saranno le scuole, anche in zona rossa se la situazione lo permette.

VACCINARE PIÙ PERSONE POSSIBILE. "A un anno di distanza dobbiamo fare tutto il possibile per la soluzione della crisi. Sappiamo come farlo, abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci, ad aprile arriva anche Johnson & Johnson. L’obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile". Lo ha detto parlando di un «messaggio di fiducia».

ALCUNE REGIONI TRASCURANO ANZIANI. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: "Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell’uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti».

AVVIATI ACCORDI CON AZIENDE STRANIERE. «La pandemia rende evidente l'opportunità di investire sulla capacità produttiva di vaccini in Europa. Dobbiamo costruire una filiera che non sia vulnerabile rispetto agli shock e alle decisioni che vengono dall’esterno. E abbiamo già iniziato a stabilire accordi di partnership con case internazionali per la produzione in Italia».

DIGITAL TAX ENTRO METÀ 2021. Il processo di digitalizzazione in Ue "non sarà facile - ha detto Draghi -. In Italia il programma Next Generation Ue offre un’enorme possibilità, il 20% dei fondi riguarda proprio la trasformazione digitale, ma lo sviluppo di questi settori non può prescindere dall’equa distribuzione dei proventi. Riteniamo che il Consiglio Ue debba procedere ad una soluzione globale su una tassazione digitale entro la metà del 2021 e credo sia possibile grazie all’apporto degli Usa con la nuova amministrazione».

