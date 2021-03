Centinaio (Mipaaf): Giornata agricoltura Italia per riconoscere patrimonio del paese

ROMA (23 marzo 2021) - “È l’occasione per dire ancora una volta un grazie di cuore anche alla nostra agricoltura e sottolineare il suo ruolo strategico nella vita quotidiana di tutti noi, ancora di più nel corso dell’emergenza causata dal Covid. Come ho detto in passato, l’agricoltura e gli agricoltori rappresentano un vero e proprio patrimonio del paese”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, commentando la decisione del presidente Usa Joe Biden di dichiarare il 23 marzo Giornata nazionale dell’agricoltura degli Stati Uniti. “In Italia gli operatori del settore non si sono mai fermati, anche sfidando il virus, per garantire l'approvvigionamento alimentare alle famiglie, svolgendo un ruolo indispensabile e dall’alto valore sociale. Siamo d’accordo con Biden: man mano che supereremo la pandemia faremo crescere il settore agricolo per il bene di tutti, perché agricoltori, allevatori e silvicoltori svolgono un ruolo fondamentale, non solo per la nostra alimentazione, ma anche nella lotta al cambiamento climatico, e si fanno custodi del territorio, a tutela dell’ambiente. Senza di loro non sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Per questo proporrò che anche l’Italia dedichi una sua giornata all’agricoltura, sarebbe un meritato riconoscimento al settore e al suo alto valore sociale, ambientale, economico e sostenibile”.

