Lavoro in agricoltura, panorama in evoluzione

ROMA (22 marzo 2021) - E’ alle porte una nuova stagione di raccolta. Ad un anno dalla pandemia, tuttora in corso, le imprese agricole si trovano da un lato più preparate, ma dall’altro ancora in difficoltà a reperire lavoratori disponibili a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria.

Confagricoltura, un anno fa, aveva lanciato il portale Agrijob, regolarmente autorizzato dal Ministero del Lavoro, finalizzato a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura per gli associati. Ad oggi il portale, accessibile dal sito della Confederazione, ha raccolto circa 50.000 iscrizioni di aspiranti operati agricoli, con una tendenza, nelle ultime settimane, di crescita costante.

Per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in considerazione del fatto che serve manodopera in linea con le norme e le esigenze operative delle aziende, Confagricoltura ha stretto un accordo specifico con Umana, che in questi mesi ha già portato risultati incoraggianti per imprese e aspiranti operai agricoli.

In questo contesto economico, produttivo e organizzativo, si sta affermando anche nel settore primario il fenomeno delle cosiddette ‘esternalizzazioni’, ossia dell’affidamento ad altre imprese dello svolgimento di alcune fasi del processo produttivo agricolo.

Inoltre, accanto al tradizionale ‘contoterzismo’, che consiste nell’affidamento di una serie di lavorazioni ad un’impresa di servizi agromeccanici che li esegue con mezzi propri, si assiste allo sviluppo di altre forme di esternalizzazione (appalto) che riguardano fasi del processo produttivo meno meccanizzate, in cui prevale l’elemento umano e manuale (ad esempio la raccolta).

Contestualmente si sta diffondendo in agricoltura, e con una certa rapidità, anche la somministrazione di lavoro, fino a qualche anno fa illustre sconosciuta.

Il panorama si sta dunque evolvendo velocemente, trainato proprio dalle esigenze delle imprese. Per approfondire questi temi, venerdì 26 marzo alle 10,30 Confagricoltura, con Umana e Agronetwork, organizza un webinar dal titolo: “Le esternalizzazioni in agricoltura – Appalto di servizi labour intensive e somministrazione. Rischi e opportunità”, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Confagricoltura e sul canale YouTube di Umana.

All’evento interverranno il presidente Massimiliano Giansanti, la presidente di Umana, Maria Raffaella Caprioglio e la presidente di Agronetwork Luisa Todini, insieme al direttore dell’Area Lavoro di Confagricoltura, Roberto Caponi; il presidente di Adapt, Università Lumsa di Roma, Emmanuele Massagli; il direttore centrale coordinamento giuridico INL, Danilo Papa, e l’amministratore delegato di Umana, Giuseppe Venier.

Sono previsti interventi anche del segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota; della Flai Cgil, Giovanni Mininni e della Uila Uil, Stefano Mantegazza.

E’ attesa la partecipazione del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

[LA LOCANDINA DELL'EVENTO]