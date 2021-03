Giornata dell'Acqua, solo 1 italiano su 4 fa attenzione a consumi

ROMA (22 marzo 2021) - Solo 2 italiani su 10 ritengono la scarsità d'acqua un problema attuale e solo 1 su 4 ha prestato attenzione ai consumi in tempo di pandemia. Lo rivela un sondaggio Ipsos per Finish, in previsione della Giornata mondiale dell'acqua di lunedì 22 marzo. Il 48% sottostima il proprio consumo personale che, per quanto riguarda l'Italia, è il più alto in Europa (220 litri contro 165 litri di media europea). Emerge un'attenzione crescente all'ambiente con l'aumentare dell'età, passando da un 59% nella fascia 18-34 al 77% nella fascia 55-65. Più di 700.000 famiglie in Italia hanno iniziato a non sciacquare i piatti a mano prima di riporli in lavastoviglie, per un risparmio d'acqua che in un anno arriva a superare i 6 miliardi di litri.

E' Sos in Italia per la gestione dell'acqua a causa delle emerse problematiche legate all'intera rete idrica nazionale e per la difficoltà di trattenere acqua piovana nel Paese, dato fermo all'11%. L' emergenza denunciata con la giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo chiede una strategia idrica per il Paese e segnala che all'appello ad oggi mancano - secondo l' Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi)- 5 miliardi di metri cubi d'acqua rispetto a 50 anni fa quando nel 1971 la Conferenza Nazionale delle Acque aveva indicato in almeno 17 miliardi di metri cubi la necessità di invaso necessaria a soddisfare le esigenze del Paese al 1980. Attualmente la capacità è di 13,7 miliardi di metri cubi secondo i dati del Comitato Italiano Grandi Dighe, ma l' autorizzazione all'uso di 11,9 miliardi. Il grido di allarme, arrivato in occasione della ricorrenza istituita dall'Onu nel 1993 come momento di riflessione sull'importanza della risorsa, e richiamato da Papa Francesco all'Angelus che ha ricordato di "riflettere sul valore del meraviglioso e insostituibile dono di Dio", sottolineato che "troppi, tanti, tanti, fratelli e sorelle hanno accesso a poca acqua e magari inquinata" e detto che " è necessario assicurare a tutti acqua potabile e servizi igienici". La Giornata dell'acqua riapre dunque il dibattito sulla gestione idrica nel Paese e sottolinea urgente la necessità- secondo il parere di Anbi - di incrementare le capacità di invaso per sopperire alle esigenze idriche in un quadro condizionato dalla crisi climatica con piogge sempre più "tropicali", ripetuti fenomeni alluvionali e stagioni siccitose. Sulla stessa lunghezza d'onda o quasi Confagricoltura. L' organizzazione afferma che "occorre mettere mano con urgenza all'intera rete idrica nazionale, visto che dopo trent'anni di abbandono è in pessime condizioni". In particolare sottolinea che le priorità sono quelle di "costruire nuovi invasi, rinnovare i sistemi irrigui, sanare la rete dell'acqua potabile che perde il 42% tra quella immessa e quella erogata".

«In occasione della 29esima giornata mondiale dell’acqua scendono in campo anche gli Studenti per Draghi con il Progetto «ecosostenibilità nelle scuole» che prevede "L'acqua dello studente in tutte le scuole e università». Si propone, cioè, l’impianto della casa dell’acqua in ogni istituto di istruzione e in ogni ateneo, al fine di ridurre il consumo delle bottiglie di plastica (pet) e incentivare l’uso di borracce». È quanto si legge in un comunicato del «movimento apartitico, aperto a tutti gli studenti universitari», come si definiscono gli Studenti per Draghi, nato il 3 febbraio in concomitanza con la scelta di Mario Draghi come premier. «I distributori saranno direttamente collegati alla rete idrica pubblica e ridurranno l’inquinamento dovuto all’uso eccessivo e scorretto della plastica. La casa dell’acqua fornirà acqua soggetta ad analisi chimiche e microbiologiche le cui caratteristiche saranno esposte al pubblico - si legge nella nota -. Si aggiungerà così un tassello fondamentale al percorso di sostenibilità che coinvolgerà tutta la comunità studentesca per sensibilizzare e promuovere il rispetto all’ambiente alle nuove generazioni. Il futuro è adesso!». «Il movimento dopo un mese e mezzo vanta già 700 ragazzi, dai 18 ai 25 anni, provenienti da tutto lo stivale - affermavano in una recente comunicazione -. I suoi fondatori sono Kevin Pimpinella, 22 anni, laureato a luglio 2020 in economia e management alla Luiss e la collega Chiara Di Giacinto». «E' necessario ridare voce ai giovani, scrive Pimpinella nella lettera inviata al Presidente del Consiglio, noi siamo il futuro ma vogliamo incidere sul presente». «L'Unione Europea, continua il fondatore del movimento, mette a disposizione risorse importanti ed abbiamo l’onere, ma soprattutto la responsabilità di fare tanto per la Nostra Italia, lacerata dalla pandemia ma pronta a rialzarsi e a rinascere sotto il moto del whatever it takes!" «Saremo felici, conclude nella lettera il leader dei giovani universitari, ad un confronto con Lei, Presidente Draghi, per ascoltare le Sue proposte per noi giovani e sottoporLe le riflessioni che abbiamo studiato dal giorno in cui Lei ha deciso di accettare l’incarico e la sfida al servizio della nostra magnifica Italia». (ANSA)