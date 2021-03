Sanitari italiani candidati al Nobel per la Pace

ROMA (21 marzo 2021) - Ora è ufficiale il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al Premio Nobel per la Pace 2021. Oslo ha dato il suo benestare alla candidatura al Nobel per la Pace 2021 di infermieri e medici italiani con la seguente motivazione: "Il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro". Non era mai accaduto nella storia che il personale sanitario di una Nazione ricevesse una candidatura al Nobel per la Pace.

