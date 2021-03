"Prenotazioni vaccini, Aria inadeguata: è inaccettabile"

MILANO (20 marzo 2021) - "L'inadeguatezza di Aria Lombardia, incapace di gestire le prenotazioni in modo decente, rallenta lo sforzo comune per vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30 mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza". Lo ha scritto in un tweet la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO