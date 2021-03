Lombardia, ritorno in arancione: si apre uno spiraglio

MILANO (19 marzo 2021) - Si apre uno spiraglio sul possibile passaggio della Lombardia dall'attuale zona rossa all'arancione. Addirittura si profila l'eventualità che la situazione si concretizzi prima di Pasqua, e dunque prima che tutta l'Italia entri in lockdown come previsto per il periodo pasquale (dal 3 al 5 aprile saranno infatti giorni rossi). Quella del ritorno in zona arancione è per il momento solo un'ipotesi, ma se i dati del prossimo monitoraggio di venerdì 26 marzo fossero buoni, da lunedì 29 marzo fino a venerdì 2 aprile si aprirebbe uno spiraglio per tante categorie attualmente penalizzate da chiusure e limitazioni.

