L'Ema dà l'ok a AstraZeneca_: "Sicuro ed efficace"

AMSTERDAM (18 marzo 2021) - "Siamo arrivati a una conclusione: il vaccino AstraZeneca è efficace contro il Coronavirus e i benefici sono ampiamente superiori ai rischi, non sono emersi legami tra il vaccino ed eventi tromboembolici. Faremo degli studi specifici sugli effetti collaterali, e restiamo fiduciosi sui vaccini che sono fondamentali per la sfida che stiamo affrontando". Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema), nel corso di una conferenza stampa sulla revisione dei vaccini AstraZeneca contro il Covid-19. "Se si trattasse di me, mi farei vaccinare domani" con AstraZeneca "ma vorrei sapere cosa fare se mi succedesse qualcosa dopo la vaccinazione" ed "è ciò che stiamo cercando di dire oggi", ha detto Cooke, rispondendo a una domanda. "Uno dei motivi per cui stiamo mettendo in luce le nostre conclusioni sulla sicurezza" del vaccino "è per aumentare la consapevolezza tra le persone che vengono vaccinate o che intendono essere vaccinate su ciò a cui dovrebbero prestare attenzione in caso di problemi".

Sabine Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza) , nella conferenza stampa dell’Ema ha detto che i casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca "sono inferiori" a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata. "I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi - ha specificato Straus -. La

commissione sulla sicurezza dell’Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti". Quindi ha aggiunto: "Sono stati riportati 25 casi" di eventi tromboembolici rari «su 20 milioni di vaccinati» con AstraZeneca. Gli studi dell’Ema sui casi tromboembolici rari dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca hanno mostrato un’incidenza più alta in alcuni gruppi,

in particolare nelle donne più giovani, ma è abbastanza prematuro trarre le conclusioni su gruppi specifici. Il foglietto illustrativo del vaccino «deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali», ha dichiarato Straus.



