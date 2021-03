Caso AstraZeneca: Anelli, non c'è nesso causalità eventi avversi

ROMA (16 marzo 2021) - «Ci sono degli eventi avversi che in ogni caso sono sempre attesi in campagne così massive e di utilizzo di un farmaco come può essere un vaccino. Vorrei far notare però che il nesso di causalità non è mai stato trovato. È giusta la precauzione che serve a esaminare e dare maggiore tranquillità ai cittadini perché si facciano i dovuti approfondimenti, ma ad oggi c'è solo un nesso di temporalità che non è sufficiente a giustificare la rinuncia a una campagna di vaccinazione con questo farmaco». A dirlo in merito alla sospensione in via cautelativa del vaccino Astrazeneca a Coffee Break su La7 è il presidente dlela Fnomceo, Federazione degli ordini dei medici, Filippo Anelli. «È ovvio - aggiunge Anelli - che Ema ha bisogno anche del tempo, non si tratta di decisioni semplici da prendere, anche perché c'è una responsabilità nei confronti di milioni di cittadini. Credo che due tre giorni siano dei tempi assolutamente compatibili con la responsabilità che i colleghi dell’Ema devono assumere». In generale Anelli aggiunge che «stiamo parlando di una pandemia che ha determinato oltre 100mila morti in Italia. Si tratta di intervenire su una campagna di vaccinazione che ha come obiettivo ridurre se non proprio annientare la mortalità da Covid. L’utilizzo del vaccino in questo momento rappresenta la strada principale per risolvere il problema». «Il Governo - conclude - si è mosso abbastanza bene, perché credo che la decisione sia stata concordata almeno con i maggiori Paesi europei. Le fughe in avanti forse dovrebbero essere evitate è si dovrebbe trovare un miglior collegamento. Siamo in un continente e condividiamo molte cose. Un maggior coordinanemtno sarebbe sempre più auspicabile». (ANSA)