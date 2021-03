Speranza, chi ha fatto prima dose AstraZeneca sia tranquillo

ROMA (16 marzo 2021) - «Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale. I vaccini sono e restano l’arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell’evento 'Online Talk Sanità - Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia. «Quando emergono fatti nuovi come ieri è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini», ha detto. «L'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire» con il vaccino AstraZeneca. (ANSA).