Tasso positività sale all’8,5% , dopo Pasquetta scenderanno Rt e contagi

ROMA (15 marzo 2021) - Risulta in aumento il tasso di positività (rapporto positivi/test): oggi è all’8,5%%, mentre ieri era del 7,8%. Sono undici regioni e una provincia autonoma in zona rossa da oggi, esattamente come 12 mesi fa. Il resto in arancione e solo la Sardegna in bianco, unica oasi di quasi normalità in Italia. Con la differenza cruciale che un anno fa il Paese era solo in difesa, mentre oggi ha l’arma dei vaccini. E all’ottimismo invitano anche i dati forniti dai ricercatori dell’Università Milano Bicocca che hanno sviluppato un modello matematico partendo dai numeri della Lombardia, "estensibili alle altre regioni in rosso", Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Marche, Piemonte, Veneto, Campania, Molise (la Basilicata resta rossa solo per oggi, da domani sarà arancione). I risultati - spiega Giovanni Corrao, professore di Statistica medica alla Bicocca - si vedranno dopo due settimane dall’avvio delle nuove restrizioni. Con la discesa dell’indice Rt a 0,92 previsto per il 29 marzo, e a 0,77 nella settimana del 5 aprile. Il picco dei contagi sarà invece raggiunto il 28 di questo mese, mentre il picco per le terapie intensive e i decessi arriverà nei giorni delle festività pasquali. Per quanto riguarda la prevista diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi servirà un periodo più lungo, il cosiddetto periodo di latenza, che dovrebbe cominciare dopo tre settimane da oggi. (ANSA)