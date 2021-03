Stop ad AstraZeneca in mezza Europa, in provincia vaccinazioni sospese immediatamente

CREMONA (15 marzo 2021) - Stop ad AstraZeneca. In attesa dei pronunciamenti dell’EMA, l'Aifa - Agenzia italiana del farmaco ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea" il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, tra cui la Germania e la Francia, che - come ha annunciato il presidente Emmanuel Macron - ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino a domani, in attesa del parere dell’Ema. Il provvedimento è immediatamente esecutivo in tutti gli hub della provincia di Cremona.

L’Agenzia italiana del farmaco comunica che renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, «incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose».

Sulla vicende dei vaccini AstraZeneca, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha rilasciato la seguente dichiarazione: "In ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ho dato disposizione al direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti”.

All'hub di CremonaFiere le vaccinazioni AstraZeneca programmate sono state sospese con il massimo tempismo: i vaccinandi in attesa sono stati invitati a fare ritorno a casa. In una nota di ATS Val Padana si legge che "ASST di Crema, ASST di Cremona e ASST di Mantova hanno immediatamente e prontamente dato corso alla sospensione delle somministrazioni del vaccino

AstraZeneca". L'Ats precisa che "sono già stati informati dell’immediata sospensione anche tutti i Punti Vaccinali che avevano in corso ed hanno in programmazione la somministrazione di tale vaccino".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO