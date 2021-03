Vela: Luna Rossa perde gare 7-8, ora 5-3

AUCKLAND (15 marzo 2021) - New Zealand ha vinto anche settima e ottava regata di finale della 36esima America's Cup e ora conduce 5-3 su Luna Rossa. La barca italiana aveva acquisito un vantaggio di oltre 4' dopo il secondo gate. Il calo del vento, sceso fino a 7 nodi, ha penalizzato il team, che ha perso tantissimo. La giuria, proprio per il vistoso calo della brezza, ha eliminato un lato, accorciando il percorso della regata da sei a cinque. Luna Rossa ha pure pagato una doppia penalità per avere oltrepassato il boundary. Il distacco all'arrivo è stato di 3'55". (ANSA)