Congedi genitori e bonus baby sitting, ecco il testo del decreto

ROMA (13 marzo 2021) - "Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting", ha annunciato il premier, Mario Draghi, che ha accolto la proposta delle ministre Elena Bonetti e Maria Stella Gelmini di stanziare da subito 290 milioni per congedi parentali dal primo gennaio al 30 giugno e bonus baby sitter per autonomi, medici e forze dell’ordine. Ecco il testo del decreto legge che - oltre a definire le nuove restrizioni - regola le norme su congedi genitori e bonus baby sitting.



