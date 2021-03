Letta, annuncio candidatura a segreteria Pd

ROMA (12 marzo 2021) - «Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd». Così Enrico Letta in un video su twitter.

"Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici", ha aggiunto. "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima", ha continuato annunciando che parlerà domenica in assemblea: "Chiedo di votare su quello che dirò". (ANSA)