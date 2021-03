Via libera dell'Ema a Johnson & Johnson

BRUXELLES (11 marzo 2021) - L’Agenzia europea del farmaco ha dato la sua autorizzazione al vaccino di Johnson & Johnson. Lo comunica la stessa agenzia su Twitter.

Ema ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson, per gli adulti, a partire dai 18 anni. «Questo è il primo vaccino che può essere usato come dose singola», ha ricordato la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke. La raccomandazione Ema si basa sull'analisi di uno studio clinico che ha coinvolto 44 mila persone negli Stati Uniti, in Sud Africa e nei paesi dell’America Latina. Lo studio ha rilevato un’efficacia del vaccino del 67%. Gli effetti collaterali nello studio sono risultati generalmente lievi o moderati e sono stati risolti entro un paio di giorni dalla vaccinazione. «La sicurezza e l’efficacia del vaccino - si legge in una nota Ema - continueranno a essere monitorate poiché viene utilizzato in tutta l’Ue, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Ue e ulteriori studi sia da parte dell’azienda che delle autorità europee».

L’autorizzazione della Commissione europea per il vaccino di Johnson & Johnson seguirà a breve. Così la commissaria alla Salute dell’Ue, Stella Kyriakides, su Twitter nel dare il benvenuto all’annuncio di parere positivo dell’Ema per l’uso del vaccino Janssen nell’Unione europea: «Questo segna un altro passo fondamentale per garantire che tutti i cittadini possano accedere il prima possibile a vaccinazioni sicure ed efficaci», scrive.

«L'Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera al vaccino di Johnson & Johnson. Una bellissima notizia, che ci fa guardare al futuro con ottimismo e speranza», scrive su Twitter il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO