Venti milioni di incentivi per lavoratori in difficoltà

MILANO (11 marzo 2021) - La Giunta di Regione Lombardia ha approvato un pacchetto di incentivi rivolto ai lavoratori in transizione occupazionale, che hanno perso il posto o che sono sospesi dal lavoro con previsione di esubero, a causa della crisi Covid-19, che vengono assunti da aziende lombarde. La misura, che si chiama 'Ricetta Lavoro', è finanziata con risorse pari a 20 milioni di euro. La misura prevede attività formativa per i lavoratori e incentivi alle imprese per il sostegno all’occupazione. «L'obiettivo della strategia che abbiamo ideato - spiega l'assessore Rizzoli - è dare ai lavoratori e alle imprese, che operano in Lombardia, gli strumenti per affrontare i cambiamenti in atto. Per questo motivo abbiamo previsto, da un lato, interventi di formazione finalizzati alla specializzazione o alla riqualificazione professionale coerenti con i nuovi scenari del mercato del lavoro, accompagnati da servizi di supporto alla ricerca attiva di lavoro, dall’altro incentivi economici alle nuove assunzioni per i datori di lavoro che decidono di investire nella ripresa e di ampliare il proprio organico». L’importo del contributo varia sulla base del genere e dell’età della persona, in un range da 5.000 a 9.000 euro ed ha un valore superiore per le donne e per i lavoratori over 55. Inoltre, è previsto un contributo aggiuntivo, di importo pari a 1.000 euro, per le micro e piccole imprese al di sotto dei 50 dipendenti. (ANSA)