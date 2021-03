Zootecnia, Rolfi: "Serve piano strategico nazionale del settore"

MILANO (10 marzo 2021) - “Accogliamo con favore le dichiarazioni del ministro Patuanelli sulla necessità per la zootecnica di una forte azione comunicativa per controbattere alle criminalizzazioni ideologiche. La zootecnia è il settore centrale del Made in Italy in ambito agroalimentare e ha bisogno di un forte impegno politico. Ribadisco la richiesta della Regione Lombardia, leader a livello nazionale in materia zootecnica, di un piano di settore dedicato a questo comparto nell’ambito del piano strategico nazionale. Un documento che sia concentrato su innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale nelle varie accezioni: benessere animale, agroenergia, blockchain. Questi temi, se ben guidati, potranno essere lo spartiacque nel futuro tra competitività e perdita di mercato. Serve una visione strategica e l’occasione migliore è quella del piano nazionale, che chiediamo di poter condividere attraverso un tavolo specifico Governo - Regioni”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Fabio Rolfi, in merito alle dichiarazioni ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nel Question time alla camera sulle misure di sostegno a favore del settore zootecnico nazionale.

