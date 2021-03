Vaccini: Fontana, primo accordo in Italia su dosi in azienda

MILANO (10 marzo 2021) - «Oggi abbiamo approvato un accordo rivolto alle aziende, le quali se aderiranno a questo protocollo, potranno vaccinare direttamente ai propri dipendenti. Il protocollo partirà quando inizierà la vaccinazione massiva, rispettando quindi le priorità esistenti. Si tratta del primo accordo del genere nel Paese». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nel corso della presentazione dei provvedimenti assunti dalla Giunta, in tema di protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti Covid-19. L’accordo è stato firmato da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Confapi. «Ci sarà questo rafforzamento della nostra capacità vaccinale - ha aggiunto Fontana -, quindi altri centri vaccinali, altri medici e addetti che miglioreranno la qualità vaccinale. È un’altra buona scelta per poter procedere alla vaccinazione di massa, unico mezzo per vincere questa durissima battaglia». (ANSA)