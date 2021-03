Covid Usa, meno di 1.000 morti in 24 ore

NEW YORK (9 marzo 2021) - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri meno di 1.000 morti provocati dal Coronavirus: è la prima volta da quasi tre mesi e mezzo che il bilancio giornaliero delle vittime scende sotto questa soglia. E' quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, ieri i decessi sono stati 749, un livello ben lontano dal picco di 4.473 vittime registrato il 12 gennaio scorso. Prima di ieri, l'ultimo bilancio sotto quota 1.000 - 822 - risaliva al 29 novembre 2020.

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in America Latina e nei Caraibi ha superato quota 700mila: è quanto risulta da un conteggio dell’agenzia di stampa Afp. Nel complesso, i 34 Paesi della regione hanno registrato 700.022 decessi dall’inizio della pandemia a fronte di 22.140.444 casi di contagio. Sempre secondo la Afp, in Europa le vittime sono finora 876.511, in Nord America 547.986 e in Asia 259.925. (ANSA-AFP)