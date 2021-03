Dazi: Confagri, Ue lavori per accordo salva-alimentare

ROMA (5 marzo 2021) - La Commissione europea deve intensificare le iniziative per raggiungere un accordo che consenta di eliminare i dazi aggiuntivi Usa sulle esportazioni di prodotti agroalimentari italiani ed europei. Lo torna a sollecitare la Confagricoltura, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione dei dazi aggiuntivi sulle importazioni dal Regno Unito, tra cui il whisky scozzese e alcuni formaggi tipici, applicati nel quadro della controversia sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing. «Con l’elezione del presidente Biden - dichiara il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - ci sono le condizioni per chiudere una controversia che risale addirittura al 2004 e rilanciare la gestione su base multilaterale degli scambi commerciali. Da parte nostra, tenendo conto delle esigenze del nostro sistema agroalimentare, riteniamo che tutti gli sforzi debbano essere concentrati sul rilancio del commercio internazionale per superare il più rapidamente possibile la crisi economica innescata dalla pandemia». I dazi aggiuntivi Usa sulle importazioni agroalimentari dalla Ue, ricorda Confagri, sono in vigore dall’ottobre 2019 per un controvalore di poco inferiore a 7 miliardi di euro; per quanto riguarda il Made in Italy, sono colpiti alcuni formaggi, tra cui Parmigiano Reggiano e Grana Padano, salumi, agrumi, succhi e liquori per un controvalore di 500 milioni di euro. Gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco extra Ue per i prodotti agroalimentari italiani, con un fatturato di quasi 5 miliardi di euro l’anno. (ANSA)