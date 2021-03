Scuola: Fontana, scelta impopolare ma tutela le famiglie

MILANO (5 marzo 2021) - «Sapevo che il provvedimento sarebbe stato impopolare, ma tra la popolarità e la necessità di tutelare la salute dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie, ho scelto quest’ultima». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione "Mattino Cinque» su Canale 5, commentando la decisione di mettere da oggi tutta la regione in fascia arancione rinforzata, con immediata chiusura delle scuole. «Non è stata una decisione nata dalla mia testa, ma dalla valutazione di una serie di esperti, tecnici e scienziati i quali mi hanno a prendere il provvedimento con la massima urgenza e tempestività - ha aggiunto -. È emerso come questa variante del virus, che ormai in Lombardia è maggioritaria, è particolarmente aggressiva, più rapida nella diffusione e colpisce anche i giovani, che fino a pochi mesi fa erano quasi indenni. In Lombardia è successo in tante occasioni che se scuole si siano trasformate in un importante focolaio».

«Se sul mercato mondiale esiste la possibilità di acquistare nuovi vaccini, in questo momento si devono acquistare dove sono disponibili. Dobbiamo farci avanti. Al momento la normativa non ci consente di acquistarli autonomamente come Regione, ma se ci fosse questa opportunità mi guarderei intorno. Comunque aspetto che ci pensi il governo». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Il governo deve innanzitutto cercare di trovare uno spazio. Il governo italiano, se non lo fa l’Unione Europea, deve intervenire per chiarire la situazione e per far valere i propri legittimi diritti» ha aggiunto. (ANSA)