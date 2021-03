Sanremo, prima serata. Amadeus: 'Quest'anno il cuore batte più forte'

SANREMO (2 marzo 2021) - Sanremo 2021 si parte. "Quest'anno il cuore batte più forte rispetto all'anno scorso". Emozionato, Amadeus apre la 71/a edizione del Festival di Sanremo facendosi il segno della croce prima di scendere la mitica scala. Poi legge le ultime righe di una lettera scritta al direttore di un giornale (Leggo, ndr) per dare il senso di questa edizione: "L'ho fatto con tutto me stesso, pensando a chi vive di musica, tv, spettacolo, al Paese reale che sta lottando per ritrovarsi".

"Non ho spettatori in sala - spiega mentre la regia spazia sulla platea vuota - ma avrò applausi registrati e mi rincuora pensare che siano vostri, da casa".

Cappa ampia decorata con fiori colorati, occhiali neri fiammeggianti, rossetto e smalto nero "un morgan testa di moro", e cantando una versione rock italo-inglese maccheronico di Grazie dei Fior, Fiorello fa il suo ingresso sul palco dell'Ariston per il via del 71/o festival di Sanremo. Un po' trasformismo alla Achille Lauro, un po' Cirque du Soleil, il mattatore esordisce marchiando Amadeus con un bacio in fronte. Poi si rivolge alla platea vuota.

La gara inizia con i primi 4 giovani che si esibiscono, Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano.

I Big che si esibiscono stasera sono Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Noemi, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga, Fasma. Il voto di stasera sarà quello della giuria demoscopica e a fine serata sarà resa nota la prima classifica.

Ed è di oggi la notizia che, in seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l'artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica che, secondo fonti qualificate, è risultato negativo. La sua esibizione - prevista questa sera - era stata già rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto - tra i 13 Campioni in gara - si esibirà Noemi. (ANSA)