Morto il famoso dj Claudio Coccoluto

CASSINO (2 marzo 2021) - Lutto nel mondo della musica. E' morto il celebre dj Claudio Coccoluto. L’artista, 59 anni, si è spento all’alba di oggi nella sua casa di Cassino, dopo aver lottato per una anno contro la malattia. Era considerato tra i giganti della consolle non soltanto in Italia, ma sulla scena internazionale.

"Se ne va il maestro più grande e l'amico di sempre - ricorda ricorda il suo amico e socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino -. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me". (ANSA)