Birmania: foto icona di suora in ginocchio davanti a polizia

YANGON (2 marzo 2021) - Una foto che sta facendo il giro del mondo sui media e sui social e che potrebbe diventare un'immagine simbolo, mostra una suora di spalle, in ginocchio davanti a uno schieramento di forze di sicurezza in tenuta antisommossa a Yangon, che implora la pace. Il suo nome è Ann Nu Thawng ed è una religiosa delle missionarie di San Francesco Saverio di Myitkyina, dello Stato del Kachin - stato birmano dove c'è una forte presenza di cristiani -, secondo il presidente della conferenza dei vescovi cattolici birmani, Charles Bo, citato da alcuni media. "La polizia sta arrestando, picchiando e persino sparando alle persone. In lacrime, suor Ann Nu Thawng implora e ferma la polizia affinché smetta di arrestare i manifestanti", dichiara il cardinale Bo. (ANSA)