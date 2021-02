Scuole, Zaia a Draghi: chiusura immediata e breve

VENEZIA (28 frebbraio 2021) - Appello del presidente del Veneto, Luca Zaia, che sul Corsera propone al premier Draghi una chiusura breve ma immediata delle scuole per contrastare la diffusione del Covid. "Pensare che si possa chiudere a macchia di leopardo, sapendo che il virus non conosce confini, alla fine ci porterà a chiudere ovunque. Meglio una chiusura breve ora, che un'agonia trascinata per settimane", afferma Zaia. "Faccio appello al presidente Draghi affinché valuti con la sua obiettività scevra da retaggi ideologici". (ANSA)