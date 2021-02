Gelmini: sistema fasce resta, obiettivo è evitare lockdown

ROMA (25 febbraio 2021) - «Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi», così la ministra Gelmini secondo quanto si apprende. «State certamente notando un cambio di metodo. Ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre più frequenti e costanti», ha detto. Sul rinvio al lunedì dalla domenica dell’entrata in vigore delle ordinanze «questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il week end».

Il ministro Gelmini si è impegnato a nome del governo ad approfondire il tema delle scuole con il Comitato tecnico scientifico (Cts), nel corso della riunione con le Regioni, secondo quanto si apprende. Alcuni governatori avrebbero posto la questione di chiudere gli istituti finché non si vaccinano tutti i professori. (ANSA)