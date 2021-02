Covid: Fontana, al momento non in programma nuove chiusure

MILANO (24 febbraio 2021) - «La situazione è sempre sotto attenzionamento. Se vediamo che ci sono dei dati preoccupanti si interviene. Per il momento non ci sono in programma nuove chiusure». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa sul Piano Regionale Vaccini, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero in programma nuove zone «arancioni rafforzate». (ANSA)