Vaccini: Bertolaso, 24mila dosi entro venerdì a over 60

MILANO (24 febbraio 2021) - «Cerchiamo di immaginare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto fino a ieri per vedere se può funzionare. Abbiamo iniziato a creare questa fascia di contenimento nei comuni al confine tra Brescia, Bergamo e Cremona. Non possiamo vaccinare tutti gli abitanti di queste province, ma abbiamo pensato di partire, tra domani e venerdì mattina, con gli abitanti dei 16 comuni tra Brescia e Bergamo tra i 60 e gli 80 anni, per poi allargarci gradualmente». Lo ha detto Guido Bertolaso, alla presentazione del piano vaccini della Lombardia."Fra domani e dopodomani vaccineremo 24mila persone dei territori tra Bergamo e Brescia» ha aggiunto. (ANSA)