Il mondo del calcio piange Mauro Bellugi

ROMA (20 febbraio 2021) - È morto Mauro Bellugi, ex difensore di Inter, Bologna e Napoli. Bellugi, a cui erano state amputate le gambe nel dicembre scorso, aveva 71 anni. Il 7 ottobre 1972 esordì con la nazionale maggiore nella partita valida per le qualificazioni mondiali vinta dall'Italia per 4-0 contro il Lussemburgo. Stabilmente inserito nel gruppo azzurro dal selezionatore Ferruccio Valcareggi, fu convocato per il campionato del mondo 1974 in Germania Ovest.

