Pandemia, Mattarella: "Paese riconoscente verso chi lotta in prima linea"

ROMA (20 febbraio 2021) - «Il nostro sistema sanitario nazionale, pur tra le tante difficoltà, sta fronteggiando una prova senza precedenti e si dimostra più che mai un patrimonio da preservare e su cui investire, a tutela dell’intera collettività.

Per queste ragioni rivolgo, a nome di tutti gli italiani, un saluto riconoscente a tutto il personale sanitario ed esprimo

commossa vicinanza ai familiari dei caduti per la salvaguardia della salute di tutti noi». È il messaggio inviato da Sergio Mattarella al presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli nella prima Giornata Nazionale del personale sanitario. Il Capo dello Stato afferma che questa è «un'importante occasione per

rinnovare la più profonda riconoscenza del Paese verso tutti coloro che con professionalità e abnegazione si sono trovati, e tuttora si trovano, in prima linea nel fronteggiare l’emergenza pandemica che, a distanza di poco più di un anno dalla sua comparsa, ancora ci affligge». (ANSA)