E' cominciata l'era Draghi: fiducia alla Camera con 535 sì, 56 no e 5 astenuti

ROMA (18 febbraio 2021) - Fiducia bis per il governo di Mario Draghi. Dopo il voto del Senato, stasera la Camera ha votato la fiducia con 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti. Nella replica, il presidente del Consiglio ha insistito sulla necessità di un "processo giusto e di durata ragionevole" in linea con l’Europa, e pone l'accento sulla lotta a corruzione e mafie, anche per evitare effetti depressivi sull'economia e la concorrenza. Per garantire la ripartenza delle piccole e medie imprese Draghi ha indicato la strada di coniugare "internazionalizzazione, accesso al capitale e investimenti" e di semplificare il funzionamento della Pubblica amministrazione.