Assessorato Welfare: Giovanni Pavesi è il nuovo Dg

MILANO (18 febbraio 2021) - "La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia - si legge in una Nota dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia - sarà affidata al dottor Giovanni Pavesi, esperto di management sanitario, che vanta una proficua attività di collaborazione con l'università Bocconi di Milano-Cergas Sda, Centro di ricerca e gestione dell'assistenza sanitaria e sociale, in particolare in materia di management delle aziende sanitarie in tempo di crisi e modelli di governance".

"Giovanni Pavesi - conclude la Nota - è anche un qualificato componente del Network Bocconi che riunisce una quarantina tra i migliori direttori generali delle aziende sanitarie in Italia. Il Network si confronta a frequenza periodica mettendo a fattor comune le migliori pratiche riguardanti le strategie, l'organizzazione, la gestione e la tecnologia delle aziende sanitarie".