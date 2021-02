Covid: Fontana, Giorno Memoria anche per operatori sanitari

MILANO (16 febbraio 2021) - «Quest’anno, in occasione del 'Giorno della Memoria' ricordiamo anche le tante vittime colpite per combattere il terribile virus che ancora ci sta ammorbando. Credo che solo la memoria abbia la capacità di lenire il dolore e renderlo meno vano e incomprensibile». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio Regionale per commemorare in forma solenne i servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere e tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità, ricorrenza che quest’anno è stato esteso anche medici, infermieri e personale sanitario vittime della pandemia. «È necessario ricordare anche chi ha sacrificato la propria vita per salvare dei concittadini, prestando un encomiabile servizio per contrastare la diffusione del virus, al fianco dei pazienti e dei malati», ha aggiunto Fontana. (ANSA)