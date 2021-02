Governo: on line appello attivisti M5s, rivotare su Rousseau

ROMA (16 febbraio 2021) - Un appello «al Capo Politico pro tempore o in sua vece al Garante» per chiedere l’immediata apertura di una discussione su Rousseau per poter valutare nelle prossime ore, tra l’altro, sull'«immediata nuova consultazione, che ponga gli iscritti nella possibilità di esprimersi sulla base di un quesito onesto, sincero, veritiero e reale sul ruolo del Movimento 5 Stelle nel Governo Draghi, e quindi una chiara espressione di voto degli iscritti, tale da consentire ai Portavoce nazionali di non avere dubbi sull'indirizzo politico dell’Assemblea al quale uniformarsi» . È quanto si chiede in una petizione che gira on-line tra la base e che porta la firma di una settantina di iscritti al M5s, parlamentari come Barbara Lezzi, Luisa Angrusani e Bianca Laura Granato e portavoce locali come Francesca De Vito e Marì Muscarà. (ANSA)