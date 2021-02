Vaccini: Fontana, mi tengo stretto Bertolaso, insostituibile

MILANO (16 febbraio 2021) - «Non consiglio a Draghi il nome di Guido Bertolaso perché me lo voglio tenere ben stretto qui in Lombardia. Avrei paura che accettasse l’invito di Draghi. Spero che rimanga qui perché è una persona assolutamente insostituibile». Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Mattino Cinque' su Canale 5, esprimendo il suo lusinghiero giudizio nei confronti del suo consulente sul piano vaccini. «Il governo ha ritenuto di non far fare una valutazione del nostro piano da parte del Cts, il quale ce l’aveva chiesto perché poteva essere utilizzato anche in altre realtà, ma il governo ha detto che non interessava perché doveva essere fatto a livello nazionale, ma va bene così. Noi ci teniamo stretto il nostro piano, andiamo avanti sulla base di quello che è previsto in questo piano».

«Per ora non c'è la possibilità per le singole regioni di acquistare direttamente i vaccini. Aspettiamo che arrivino le autorizzazioni», ha detto il governatore Fontana. «L'importante è che arrivino le dosi - ha aggiunto -. Le dosi che abbiamo attualmente non sono sufficienti per effettuare una vaccinazione di massa. Rischiamo di metterci così tanto tempo da rendere inutile farla».

«Ci deve essere un cambio di passo" nei rapporti tra il governo e le regioni sui temi legati alla pandemia. Ne è convinto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha chiarito di non voler entrare «nel merito delle scelte» personali fatte dal premier Draghi, ma del metodo. «Ci dovrebbe essere una migliore interlocuzione con le regioni e risposte più immediate - ha aggiunto -. Sostengo da tempo che vada rivista la metodologia con la quale vengono assegnati i colori delle zone. Con il nuovo governo ci si deve trovare attorno al tavolo, vedere se tutto quello che è stato fatto finora ha funzionato e rivedere quello che eventualmente non è andato bene, come ad esempio è successo nel caso della riapertura degli impianti da sci. Non contesto le scelte ma il metodo». (ANSA)