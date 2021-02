A2A rileva 17 impianti fotovoltaici per 205 milioni

MILANO (15 febbraio 2021) - A2a ha rilevato da Octopus Renewables un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici con una potenza nominale di 173 Mw per un corrispettivo per questa operazione di 205 milioni di euro. L’operazione, che secondo l'amministratore delegato Renato Mazzoncini consolida «la posizione di secondo operatore nelle rinnovabili per capacità installata in Italia», è soggetta all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto Golden Power. (ANSA)