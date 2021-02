Anche il Papa celebra la Giornata Mondiale della Radio

ROMA (13 febbraio 2021) - Con 110 anni di età, la radio continua ad essere il mezzo d’informazione più diffuso e utilizzato al mondo e di fronte alla pandemia ha dimostrato la sua capacità di trasformazione e adattamento facilitando la diffusione delle informazioni di prevenzione, promuovendo i gesti per evitare il propagarsi del virus e facilitando in molti paesi la continuità educativa. Ad esempio, nella Repubblica democratica del Congo, l’UNESCO e la Coalizione mondiale per l’istruzione hanno sviluppato e diffuso contenuti educativi per oltre quattro milioni di studenti, trasmessi sulle stazioni radio comunitarie. La radio ha saputo adattarsi dunque ai nuovi modelli di vita e ai bisogni della società. Quest’anno la decima edizione della Giornata mondiale della Radio, che si celebra oggi, 13 febbraio, ha un significato particolare che ben si evince dal tema scelto

dall’Unesco 'Nuovo mondo, nuova radio, evoluzione, innovazione connessione'.

"La radio ha questo di bello: che porta la parola anche nei posti più sperduti". Lo scrive Papa Francesco in un tweet per la Giornata Mondiale della Radio. Su Instagram il Pontefice dedica invece una story al novantesimo anniversario di Radio Vaticana facendo all’emittente gli auguri in diverse lingue.

