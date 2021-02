Piloni: "Psr, bisogna velocizzare i pagamenti"

MILANO (12 febbraio 2021) - “Tutte le regioni hanno una parte strutturale dei fondi del Psr, il piano di sviluppo rurale 2014-2020, la cui liquidazione viene effettuata negli anni a venire, ma Regione Lombardia è più indietro di altre regioni nei pagamenti. E questo è un dato di fatto, supportato anche dai documenti illustrati in commissione Agricoltura sia ieri sia due settimane fa. Se la Lombardia fosse al pari del Veneto nello stato di avanzamento della spesa, oggi avrebbe già speso altri 150 milioni di euro dei 500 milioni che sono ancora ‘in pancia’ del Psr. Soldi delle aziende dei nostri territori. Di strutturale in Lombardia c'è la lentezza dei pagamenti. Una lentezza che va risolta”. Così il consigliere regionale cremasco Matteo Piloni, referente dem in commissione Agricoltura, risponde alle dichiarazioni del collega leghista Federico Lena uscite oggi sulla stampa, in merito all’utilizzo dei fondi del Piano di sviluppo rurale.



“È giusto che la Regione solleciti lo sblocco immediato dei 600 milioni di euro del fondo ristorazione – dice Piloni intervenendo anche in merito alla richiesta formulata ieri dagli assessori Guido Guidesi e Fabio Rolfi al Presidente del Consiglio dei Ministri uscente e al Ministero delle Politiche Agricole – vogliamo però puntualizzare che dal prossimo 21 febbraio inizieranno le erogazioni per il 45% delle domande presentate e accolte. Per quanto riguarda le restanti, presentate in forma cartacea, ci auguriamo siano evase quanto prima, anche attraverso l'interlocuzione in corso da parte del ministero”.



“Con la stessa solerzia, dunque, ci aspettiamo che Regione Lombardia faccia arrivare i 500milioni del Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 che non ha ancora fatto avere alle aziende agricole lombarde, anche semplificando le procedure” conclude Piloni.

