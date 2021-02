Cattaneo: tecnologia a idrogeno grande opportunità per il futuro

MILANO (11 febbraio 2021) - "L'utilizzo della tecnologia a idrogeno per il trasporto rappresenta una prospettiva innovativa di particolare interesse per l'ambiente, in un'ottica di mobilità sostenibile e a emissioni zero. Dalle auto a idrogeno, infatti, fuoriesce solo vapore acqueo". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo in occasione della presentazione di un'auto a idrogeno.

TRASPORTO GREEN A ZERO IMPATTO AMBIENTALE - "L'utilizzo dell'alimentazione a idrogeno - continua - permette di adottare una forma di trasporto green a zero impatto ambientale, ovvero in grado di contribuire, insieme ad altre tecnologie sostenibili, alla decarbonizzazione del trasporto. La Lombardia vuole così diventare nei prossimi anni una delle Hydrogen Region più avanzate dell'Europa e del mondo".

ASSET STRATEGICO - "Il Programma regionale energia ambiente e clima (Preac) in particolare - prosegue - individua l'idrogeno come uno degli asset strategici su cui puntare. L'obiettivo è raggiungere la leadership tecnologica nella transizione ecologica che affronteremo nei prossimi anni. Nel breve periodo, guardiamo al suo utilizzo nel settore dei trasporti. Nel medio-lungo periodo puntiamo a una tecnologia in grado di contribuire più complessivamente alla diffusione delle fonti rinnovabili, grazie alla maggiore potenzialità di stoccaggio".

STAZIONI DI RICARICA - "Per questo - conclude Cattaneo - la Lombardia guarda con interesse allo sviluppo della tecnologia a idrogeno e alla sua commercializzazione. Nell'ottica cioè del Green new deal voluto dall'Unione Europea. Il prossimo passo concreto sarà quindi lavorare alla creazione, anche in Lombardia, di un sistema d'infrastrutture di ricarica".

