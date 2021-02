Draghi al lavoro sulla squadra

ROMA (11 febbraio 2021) - Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha concluso il secondo giro di consultazioni ieri. Martedì i colloqui con le delegazioni dei partiti che hanno dato il loro via libera alla formazione del governo Draghi, tranne FdI di Giorgia Meloni, che potrebbe astenersi nel voto di fiducia all'esecutivo e comunuque voterà provvedimenti utili per il Paese. Ieri ha chiuso incassando il sì dalle parti sociali. Ora è al lavoro sulla squadra di governo che ancora non si sa se sarà tecnico o politico o tecnico-politico. Ci sarà un ministero green. (ANSA)