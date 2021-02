Conte: non farò parte del governo

ROMA (8 febbraio 2021) - "Il presidente incaricato è persona di spessore: l'ho incontrato in diversi vertici e l'ho apprezzato. E' lui che ha posto le basi per superare le politiche di austerità: è interlocutore da prendere in seria considerazione (...). Dobbiamo fare i conti con la realtà di questa fase storica". Lo ha detto il premier uscente Conte in assemblea congiunta M5s. Per Conte il nuovo esecutivo dovrà avere un "perimetro politico ben delineato", se fosse "troppo ampio sarebbe inconcludente". Conte avrebbe anche detto che non entrerà nel governo Draghi. (ANSA)