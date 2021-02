'Storiegiovani', la Regione a misura di ragazzi

MILANO (4 febbraio 2021) - Regione Lombardia lancia l'iniziativa 'Storiegiovani', una nuova rubrica bisettimanale su Instagram, pensata per coinvolgere attivamente ragazzi e ragazze nella realtà della loro regione. «Un canale - spiega Stefano Bolognini, assessore regionale ai Giovani e Comunicazione - che punta a stimolare la loro partecipazione e la loro creatività, mantenendoli informati sulle iniziative e sui bandi regionali a loro dedicati e creando una community in cui possano essere veicolati anche i contenuti realizzati dagli stessi giovani». La prima storia, che verrà pubblicata questa sera, avrà come tema la kermesse 'Y20 Summit', tavolo di lavoro in cui i giovani possono esprimere la propria visione su temi quali la sostenibilità, l’inclusione e la digitalizzazione e in cui possono elaborare in prima persona delle proposte da sottoporre ai leader mondiali del G20. Tramite Instagram, i ragazzi potranno quindi candidarsi a rappresentare l’Italia al summit che si svolgerà a Milano nel mese di luglio 2021. (ANSA)