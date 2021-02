ROMA (2 febbraio 2021) - "Ora ci sono due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a

fronteggiare le emergenze sanitaria sociale economica finanziaria o immediate elezioni anticipate". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo il colloquio con il presidente della Camera. Roberto Fico. Poi ha fatto appello alle forze politiche perché conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Il portavoce del presidente Giovanni Grasso ha annunciato che Mattarella ha convocato per domani mattina al Quirinale il professor Mario Draghi.

