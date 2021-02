ROMA (2 febbraio 2021) - "Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza - ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al termine del colloquio con il Capo dello Stato -. Si conclude oggi il mandato esplorativo che il presidente della Repubblica mi ha affidato. A seguito di un giro di consultazioni a partire dalle forze politiche che sostenevano il precedente governo, ho promosso l'avvio di un confronto su temi e punti programmatici tra le medesime forze politiche. Ho comunicato al presidente Mattarella l'esito del mandato»

Prima di salire al Colle, Fico aveva sentito per telefono tutti i leader della maggioranza. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha messo a verbale lo strappo con un messaggio postato sui social network: "Bonafede, Mes, scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato".

