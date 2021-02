Vaccini: entro febbraio in Lombardia consegnate 675.952 dosi

MILANO (2 febbraio 2021) - Fino al 31 gennaio, in Lombardia, tra personale sanitario, sociosanitario, ospiti e operatori delle Rsa, sono state vaccinate 305.814 persone: 237.793 sono state le prime dosi (il 74% del totale), mentre 68.521 sono state le seconde dosi (21%). Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, nel corso delle sue comunicazioni al Consiglio Regionale sul piano vaccinale lombardo anti-Covid 19. La prima fase del Piano Vaccini si concluderà il 23 febbraio. La cosiddetta fase 1 bis, che prenderà il via il 10 febbraio, coinvolgerà invece Rsd, residenzialità psichiatriche, l'assistenza domiciliare e i suoi operatori, i centri diurni delle Rsa, i farmacisti, i dentisti e la sanità militare. Per quanto riguarda il piano di consegne dei vaccini alla Lombardia, dall’1 al 7 febbraio arriveranno 95mila vaccini (84mila Pfizer e 11mila Moderna), dall’8 al 14 febbraio il totale dei vaccini alla Lombardia sarà di 178.904 (grazie soprattutto all’arrivo di quelli Astra Zeneca), per poi passare ad un totale di 215.048 nella terza settimana. Entro fine mese i vaccini consegnati saranno 675.952. (ANSA)