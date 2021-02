Immagini oscene ad alunni, prof religione sospeso a Piacenza

PIACENZA (2 febbraio 2021) - Immagini oscene scambiate con gli alunni e forse altre molestie. Con queste gravi accuse, riporta il quotidiano Libertà, un professore di religione di una scuola media superiore di Piacenza è stato sospeso dall’insegnamento e sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica. A dare il via agli accertamenti dell’Ufficio scolastico regionale sono stati gli esposti presentati dai genitori di alcuni ragazzi molestati, tutti maschi, dopo che uno studente della scuola aveva raccontato in famiglia quello che sapeva. Il giovane insegnante - in cattedra per il secondo anno consecutivo in questa scuola - sarà sentito nei prossimi giorni dall’amministrazione scolastica, nel frattempo resta sospeso. (ANSA)