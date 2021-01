Folla in centro a Milano, assembramenti ai Navigli

MILANO (31 gennaio 2021) - Si sono riempite nel pomeriggio le strade del centro di Milano complice anche il bel tempo e, soprattutto nella zona dei Navigli, si sono creati assembramenti di giovani che si sono fermati a gruppi nella zona pedonale lungo la Darsena. Molta gente in giro anche in corso Vittorio Emanuele e a Porta Nuova, tra piazza Gae Aulenti e corso Como.

Folla nel pomeriggio anche a Roma in via del Corso. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, al momento non si sono

rese necessarie le chiusure di strade e fermate metro da parte delle forze dell’ordine. I centri storici di altre grandi città si sono riempiti di persone in questa domenica.

E Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, avverte. È necessario «evitare assembramenti» poiché c'è il rischio «assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili». E' fondamentale ricordare cosa è successo la scorsa estate quando «molti si sono proiettati al ritorno alla normalità senza comprendere che il virus era, come oggi, attorno a noi».